Ufficiali le nuove BMW Serie 5 e i5: Mild Hybrid e Full Electric fino a 601 CV

L'autunno 2023 sarà particolarmente caldo per gli appassionati italiani di automotive. Dopo l'estate avremo finalmente negli showroom la Hyundai KONA Electric 2024, arriverà però anche la nuova BMW Serie 5 berlina, il cui lancio commerciale è previsto per ottobre.

Spesso le vetture tedesche sono sinonimo di eleganza e la nuova Serie 5 rispetta assolutamente il canone: la lunghezza è cresciuta di 97 mm e ora arriva a 5.060 mm, la larghezza a 1.900 mm e l'altezza a 1.515 mm. La berlina ha dunque aumentato di pochi millimetri le sue dimensioni e ora vanta un passo di ben 2.995 mm. Il frontale sarà caratterizzato da una moderna interpretazione dei doppi fari e della griglia a doppio rene BMW, con gli elementi a LED che completano il tutto.

Internamente BMW ha ridotto (esaudendo parecchi dei nostri desideri, lo ammettiamo) il numero dei pulsanti fisici, del resto molte funzioni sono state digitalizzate e messe a disposizione del Control Display da 14,9 pollici e dell'Information Display da 12,3 pollici. È stata poi aggiunta la BMW Interaction Bar, un'unità funzionale retroilluminata con pannelli di controllo sensibili al tatto. Di serie poi avremo i sedili sportivi di nuova concezione, di natura completamente vegana come molti altri elementi dell'abitacolo - è il primo modello BMW con questa particolare caratteristica.

Guardando ai motori, la nuova BMW Serie 5 avrà nuovi propulsori benzina e diesel con tecnologia Mild Hybrid a 48 V. In Europa al lancio avremo la BMW 520i Sedan a 4 cilindri da 153 kW/208 CV, la BMW 520d berlina e la BMW 520d xDrive berlina, entrambe con 145 kW/197 CV. Altri motori a 4 e 6 cilindri arriveranno solo al di fuori del vecchio continente - dunque niente Italia.

Nel nostro Paese invece avremo la nuova BMW i5, totalmente elettrica, con alla base la variante eDrive40 con potenza massima di 250 kW/340 CV e una coppia massima di 430 Nm. Al top della gamma invece ci sarà la i5 M60 xDrive con ben 442 kW/601 CV (con M Sport Boost attivo) e le tipiche prestazioni di una BMW M.

La batteria della nuova i5 è da 81,2 kWh e promette fino a 582 km sulla eDrive40, fino a 516 km sulla M60. La i5 può ricaricarsi in AC fino a 11 kW, oppure 22 kW con charger opzionale, mentre la potenza in DC arriva fino a 205 kW, bastano insomma circa 30 minuti per andare dal 10 all'80% presso colonnine adeguate.

A poche ore dalla presentazione ufficiale delle vetture possiamo aggiornare l'articolo con i prezzi italiani della nuova Serie 5 (tutti con MSS e IVA inclusa): BMW ha fissato il prezzo a 67.900 euro per la 520d eDrive 48V, 72.000 euro per la M Sport. Per la 520d xDrive occorrono 70.300 euro per la 48V, 74.400 euro per la M Sport. Passando alla benzina, la 520i sDrive 48V si può avere a partire da 66.800 euro (il primo prezzo della gamma, di fatto), 70.900 euro per la M Sport. Infine la nuova i5: la eDrive40 si può avere a 74.400 euro, 77.600 in versione M Sport, mentre la top di gamma i5 M60 ha un prezzo di 100.200 euro.