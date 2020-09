Ufficiali le nuove batterie Tesla con cilindri più grandi: le novità dal Battery Day

Le indiscrezioni delle ultime ore si sono dimostrate vere: Elon Musk ha davvero presentato le nuove celle energetiche Tesla, che andranno a comporre le batterie di nuova generazione.

Sull’argomento faremo un approfondimento “a freddo”, nel frattempo però vogliamo parlarvi subito delle novità presentate da Tesla al Battery Day. Come probabilmente già sapete, le batterie delle auto elettriche sono formate da tante piccole celle, e proprio su queste Tesla ha acceso i riflettori. Nelle batterie di nuova fattura avremo celle più grandi di quelle attuali, un’idea che porterà diversi vantaggi.

Innanzitutto cilindri più grandi significano meno costi di produzione, avremo però migliorie anche dal punto di vista dell’efficienza: le nuove celle alte 80mm e larghe 46mm conserveranno 5 volte più energia rispetto alle attuali, erogheranno 6 volte più potenza e porteranno a un’autonomia superiore del 16% - il che su 500 km di oggi, per fare un esempio, si traduce in potenziali 580 km di domani, a parità di ingombro sul pianale.

Probabilmente non è la rivoluzione che molti aspettavano, con batterie ingegnerizzate da zero e nuove chimiche futuristiche, per tutto questo ci sarà tempo... intanto Tesla ha ottimizzato una tecnologia già esistente, portandola evidentemente a un livello superiore. Mentre scriviamo queste parole il Tesla Battery Day è ancora in corso dunque potrebbero arrivare novità nel corso della nottata, di sicuro però le nuove batterie - già pronte per essere prodotte - sono realtà.