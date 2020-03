Ufficiali le nuove Alfa Romeo Giulia GTA e GTAm: foto e caratteristiche

Come annunciato nella giornata di ieri da una foto teaser, Alfa Romeo ha presentato oggi 2 marzo, da pochissimi minuti, la nuova Alfa Romeo Giulia GTA - che per chi non lo sapesse significa Gran Turismo Alleggerita. Scopriamo i dettagli della nuova vettura.

Parliamo di un modello superiore persino all'eccellente Giulia Quadrifoglio, e questo grazie a una cura dimagrante di ben 100 kg rispetto alla sorella sportiva. La berlina, che come potete ammirare dalle foto ha un aspetto a dir poco aggressivo, può percorrere lo 0-100 km/h in appena 3,6 secondi.

Come se questo non bastasse, la compagnia ha pensato anche ai maniaci incalliti delle alte prestazioni, lanciando la variante Giulia GTAm, che presenta solo due posti e una roll bar pur rimanendo omologata per la circolazione in strada. Non solo riduzione dei pesi: Alfa Romeo ha montato sulla sua nuova bestiola un motore Biturbo V6 da 2.9 litri che produce 540 CV e 398 kW, il cui suono esce anche lungo uno scarico Akrapovič in titanio.

Una vettura sì omologata per la circolazione ma con la pista nel DNA, con diversi elementi in fibra di carbonio come la plancia, le portiere, parte della struttura centrale e i sedili. I primi 500 clienti che ordineranno una Giulia GTA o una GTAm saranno seguiti nell'acquisto da un Ambassador di Alfa Romeo sino alla consegna della vettura, che per ora è riservata alla sola Europa.