Ufficiali i nuovi monopattini Segway-Ninebot 2022 Serie D: caratteristiche e prezzi

Segway-Ninebot si prepara all'imminente primavera lanciando i suoi nuovi monopattini elettrici 2022. In Italia arriveranno nello specifico i nuovi D38E, D28E e D18E. Andiamo a scoprirli nel dettaglio.

Definiti come monopattini della Serie D di Segway-Ninebot, hanno tutti una velocità massima di 25 km/h, si differenziano però per via della loro batteria, e dunque per l'autonomia finale. Alla base della line-up troviamo il D18E, che come già il nome lascia intuire offre fino a 18 km di autonomia con una singola carica. Abbiamo infatti 183 Wh di energia, che diventano 275 Wh nel D28E. Questo monopattino offre fino a 28 km di autonomia, mentre al top della gamma abbiamo il D38E che promette fino a 38 km con 367 Wh di energia.

Tutti e tre i modelli condividono design e caratteristiche principali, pensiamo a ruote pneumatiche da 10 pollici, faro anteriore da 2,1 W, doppio sistema frenante con eABS all'anteriore, freno a tamburo al posteriore. Ciò che cambia, oltre alla batteria, è anche la potenza erogata: il D18E arriva a 250 W e scala pendenze del 10%, il D28E sale a 300 W con pendenze del 15%, l'esperienza migliore della gamma è invece data dal D38E che arriva a 350 W e sopporta salite del 20%.

A caratterizzare maggiormente il design troviamo poi un telaio in colore rosso che dona al monopattino un aspetto sportiveggiante, con il nuovo sistema di blocco del manubrio che sembra lo stesso visto sullo Xiaomi Mi Electric Scooter 3. Il motore è stato aggiornato da Segway-Ninebot per durare fino a 8 anni se guidato un'ora al giorno. Arriviamo così ai prezzi: il prezzo consigliato del D18E è di 359 euro, con il D28E si sale a 439 euro, mentre il D38E costa di listino 509 euro.