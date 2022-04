Ufficiali gli incentivi per acquistare nuove cargo e-bike: ANCMA però chiede di più

Lo scorso 7 aprile sono stati approvati i nuovi incentivi auto e moto 2022, che permettono di acquistare in sconto auto poco o non inquinanti, moto, scooter e quadricicli elettrici, c'è però un'altra agevolazione di cui parlare: le cargo e-bike per le piccole imprese.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica è stato riconosciuto un credito di imposta per "l'acquisto di cargo bike a pedalata assistita ai fini dell'ottimizzazione dei processi della logistica in ambito urbano", significa dunque che le piccole imprese possono avere uno sconto sull'acquisto delle cargo e-bike per le loro consegne cittadine - come chiedeva a gran voce ANCMA.

In termini pratici abbiamo un'agevolazione del 30% sul prezzo d'acquisto, fino a un importo massimo di 2.000 euro. Un piccolo aiuto insomma, secondo ANCMA anche troppo piccolo: "Si tratta di una misura che, per quanto attesa, utile e apprezzata, è ancora troppo timida e arriva in ritardo per dare un vero impulso a questo ambito del trasporto merci urbano”, ha detto l'ANCMA in una nota.

"Questo segmento rappresenta veramente un’opportunità nella logistica dell’ultimo miglio, un elemento della catena di approvvigionamento orientato alla sostenibilità, che ha avuto un boom con la crescita dell'e-commerce e che, se opportunamente incentivato, può creare occasioni concrete di sviluppo economico e contribuire a decongestionare le città”.

Non possiamo che concordare con la nota, il Decreto però è stato pubblicato e dubitiamo possa essere rivisto a breve. Inoltre 2.000 euro è la stessa cifra massima che un cittadino italiano può ottenere su una vettura Euro 6 compatibile con gli incentivi, dopo la rottamazione di un veicolo inquinante, dunque in fondo potrebbe non essere andata così male per le cargo e-bike... A proposito di compatibilità: quali sono le auto compatibili con gli incentivi 2022?