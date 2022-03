Ufficiale il nuovo Volkswagen ID. Buzz: il Bulli elettrico è arrivato

Il mitico Volkswagen Bulli, simpatico nomignolo dato al Transporter T1, ha sicuramente fatto la storia della mobilità, oltre a essere diventato il simbolo della generazione dei Figli dei Fiori. Un veicolo che è ancora oggi sinonimo di libertà, pronto adesso a rinascere sotto forma di pulmino elettrico: ecco a voi l'ID. Buzz nella sua forma finale.

Volkswagen ha presentato ufficialmente, tramite un evento online, il pulmino ID. Buzz, che sarà anche conosciuto come il Bulli elettrico (nel frattempo ricordiamo che il Transporter T1 ha compiuto 70 anni nel 2020). Si tratta di un nuovo veicolo della famiglia ID. con piattaforma MEB, disponibile sia in versione Standard a cinque posti che Cargo. In Europa avremo una batteria da 77 kWh (capacità lorda 82 kWh) e un motore da 150 kW montato sull'asse posteriore (nonostante questo però ID. Buzz non avrà baule anteriore), capace di erogare ben 310 Nm di coppia.

La sua velocità massima è di 145 km/h, mentre il diametro di sterzata arriva a 11,1 metri. Volkswagen non ha dichiarato la sua autonomia stimata, la sua potenza di ricarica invece raggiunge gli 11 kW in AC e i 170 kW in DC; significa che presso le colonnine pubbliche Fast Charge andremo dal 5% all'80% di carica in appena 30 minuti, in linea con gli altri veicoli ID. di Volkswagen.

Lungo 4.712 mm e largo 1.937 mm (Cargo 1.938 mm), con un passo da 2.988 mm, ID. Buzz gode di un'eccellente aerodinamica, raggiunge infatti un coefficiente di 0,285, mentre la variante Cargo sale a 0,29. Ovviamente a bordo abbiamo un sacco di spazio, anche nella versione lounge a cinque posti: 1.121 litri di bagagliaio oppure 2.205 litri con la seconda fila di sedili ribaltata. Con la Cargo abbiamo 3,9 metri cubi di spazio, ovvero è possibile alloggiare due europallet. Due gli allestimenti disponibili, Pure e Pro, entrambi molto ricchi e dotati di sistemi di assistenza attiva (come ad esempio l'ACC Follow to stop della versione Pro). Non ci resta che aspettare prezzi e disponibilità in Italia.