Ufficiale la nuova Volkswagen ID.7: 700 km di autonomia col nuovo motore APP550

Le auto elettriche vengono spesso accusate di non avere abbastanza autonomia, soprattutto se messe a confronto con le controparti a benzina e diesel. La tecnologia però si evolve velocemente e la nuova Volkswagen ID.7 appena presentata promette fino a 700 km con un pieno di energia.

Lanciata in contemporanea in Europa e in Cina, dove arriverà entro la fine del 2023, e in Nord America, dove vedrà la luce solo nel 2024, la nuova Volkswagen ID.7 va ad arricchire la già corposa famiglia ID. costruita su pianale MEB. Forte del nuovo motore elettrico APP550 di Volkswagen, che da solo è in grado di erogare 286 CV/210 kW, la ID.7 promette fino a circa 700 km di autonomia nella sua variante ID.7 Pro S con 86 kWh netti di batteria (taglio inedito per la famiglia ID). La ID.7 Pro con 77 kWh di batteria dovrebbe toccare i 615 km. Queste le due versioni disponibili al lancio.

Sul fronte della ricarica è possibile toccare i 200 kW presso le colonnine adeguate, dunque sarà anche semplice e veloce recuperare i chilometri perduti; sulla Pro si arriverà a 170 kW. Oltre a poter contare su un motore ultra efficiente, la nuova ID.7 vanta anche un coefficiente aerodinamico di appena 0,23 Cx, che può però variare a seconda dell'equipaggiamento scelto. Ricordiamo che la Hyundai IONIQ 6 che abbiamo guidato nelle Langhe ha appena 0,21 Cx ed è considerata una streamliner, la ID.7 non si discosta di molto. Lato dimensioni abbiamo 4.961 mm di lunghezza con 2.966 mm di passo, 1.538 mm di altezza e 1.862 mm di larghezza senza specchietti.

Con la ID.7 Volkswagen ha fatto un salto in avanti anche sul fronte del software di bordo, che infatti può contare su uno schermo centrale da 15", inoltre abbiamo l'head-up display con realtà aumentata, un nuovo sistema di condizionamento dell'aria che si può gestire direttamente dallo schermo centrale, una barra touch retroilluminata per modificare velocemente determinati parametri.

La nuova ID.7 offre ai suoi conducenti anche il Travel Assist che permette di cambiare corsia in modo assistito al di sopra dei 90 km/h in autostrada, un software di assistenza che abbiamo già testato su nuova SKODA Enyaq Coupé RS IV sviluppato in collaborazione con CARIAD, la branca specializzata in software del Gruppo Volkswagen. La ID.7 può assistervi anche in fase di parcheggio, con la possibilità di memorizzare manovre particolari entro 50 metri di spazio; il conducente può rimanere a bordo oppure monitorare la manovra direttamente da smartphone - funzione molto utile se avete un box molto stretto che non vi permette di aprire le portiere una volta all'interno.

Assieme a nuova ID.7 Volkswagen ha anche anticipato un po' quelli che saranno i programmi futuri: entro il 2026 vedremo infatti dieci nuovi modelli a marchio Volkswagen, e la ID.7 sarà uno di questi assieme alla nuova ID.2 compatta che dovrebbe costare meno di 25.000 euro. La nuova ID.7 sarà prodotta presso l'impianto Volkswagen di Emden, in Germania, sia per il mercato europeo che per quello americano.