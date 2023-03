Ufficiale la Volkswagen ID.3 2023: le novità della seconda generazione

Nel giorno in cui Tesla potrebbe presentare la nuova Model 2, Volkswagen rinnova la sua ID.3, di cui andiamo subito a scoprire le caratteristiche principali.

La nuova Volkswagen ID.3 2023 si aggiorna a 360 gradi, cambiando leggermente sia all’interno che all’esterno. Il design è ora più accattivante e muscoloso, soprattutto grazie al nuovo cofano anteriore - che ora sfrutta di più il colore carrozzeria. Le prese d’aria sono state ottimizzate e ingrandite, il flusso d’aria della nuova ID.3 infatti permette alla vettura di avere un Cx di appena 0,263. In termini di dimensioni, nuova ID.3 è lunga 4,26 metri, larga 1,81 metri e alta 1,56 metri, a listino inoltre debutta il colore Dark Olivine Green.

Tante novità anche all’interno dell’abitacolo, che diventa più funzionale e raffinato, con un passo di ben 2,77 metri possibile grazie alla piattaforma MEB. Il bagagliaio offre 385 litri con i sedili in posizione, 1.267 litri con gli schienali posteriori abbattuti. Di serie Volkswagen ha aggiunto la regolazione automatica degli abbaglianti, come optional però sono disponibili anche i proiettori LED Matrix IQ.LIGHT, con ogni modulo faro composto da 18 LED. Sulla plancia rimane la configurazione a due schermi separati, con il display del conducente compatto da 5,3” e un grande touchscreen centrale da 12”. I comandi sono touch, la vettura però è in grado di capire il linguaggio naturale dopo il comando Ciao ID. Sulla ID.3 avremo a disposizione anche l’head-up display con realtà aumentata già visto a bordo di alcune Audi e della SKODA Enyaq Coupé RS iV che abbiamo provato di recente. Sul fronte della connessione abbiamo App-Connect che si integra con MirrorLink, Android Auto e Apple CarPlay, mentre We Connect Plus arricchisce il pacchetto infotainment con diversi servizi aggiuntivi. Lato sicurezza abbiamo ovviamente una completa suite di Guida Autonoma di Livello 2 con regolazione della velocità e della distanza ACC da 0 km/h alla velocità massima, senza vincoli.

Ma parliamo di motorizzazioni: il motore elettrico della nuova Volkswagen ID.3 si trova sull’asse posteriore e genera 150 kW/204 CV di potenza, con 310 Nm di coppia. Per il marchio tedesco è un assoluto vanto, infatti è un’unità sincrona a magneti permanenti (PSM) che pesa soltanto 90 kg; invia la trazione a un cambio monomarcia a due fasi dotato di differenziale. Un propulsore che permette di accelerare da 0 a 100 km/h in 7,3 secondi con 160 km/h di velocità massima. Il recupero dell’energia è affidato alla marcia B (Brake), con la nuova ID.3 che decelera fino a 0,3 g in modalità puramente elettrica, con un recupero di energia pari a oltre 100 kW. Tutta elettricità che finisce diretta nella batteria: confermati i tagli da 58 e 77 kWh, con la batteria più piccola che promette fino a 426 km, la più grande che arriva a 546 km. La ricarica è possibile a 11 kW con un cavo di Tipo 2 AC oppure fino a 120 kW con la ID.3 Pro, 170 kW sulla ID.3 Pro S. Non ci resta che attendere prezzi italiani e disponibilità.