Ufficiale la Volkswagen Arteon 2020, in arrivo anche in versione Shooting Brake

Alcune settimane fa Volkswagen ci aveva già stuzzicato riguardo il debutto della nuova Arteon 2020 attraverso un paio di sketch davvero interessanti, i quali annunciavano anche l'arrivo di una variante Shooting Brake della berlina tedesca.

Adesso l'aggiornamento della vettura non ha più molti segreti, e la casa automobilistica di Wolfsburg ha condiviso ogni dettaglio attraverso un comunicato stampa. La novità più grossa riguarda proprio l'introduzione del modello Shooting Brake, che "offre più spazio ed è stata progettata per tutti quei Clienti che apprezzano uno stile inconfondibile, abbinato a tecnologie innovative, grande funzionalità e versatilità ottimale." Klaus Zyciora, Responsabile del Design del Gruppo Volkswagen, ha fatto sapere che l'intento è stato quello di inseguire il dinamismo di una Gran Turismo fuso con la versatilità di una Variant.

A ogni modo, sia la berlina che la Shooting Brake arriveranno entro la seconda metà di quest'anno portando con sé una buona iniezione di tecnologia e un cambio di paradigma per quanto concerne la propulsione. All'interno dell'abitacolo trovano spazio i display touchscreen, rappresentati da un Digital Cockpit da 11,7 pollici per la strumentazione e da un altro schermo che varia dagli 8 ai 9,2 pollici in base alle preferenze, il quale è utile alla gestione l'infotainment. Ciò serve a rendere più semplice anche la fruizione dei menu e di tutte le altre opzioni, incluse quelle per la regolazione del clima. Persino sul volante è stata implementata una superficie touch, in modo tale da ridurre la distrazione del conducente. Non potevano mancare poi Apple CarPlay e Android auto, attraverso i quali è possibile far risuonare un sistema audio da 700 Watt by Harman/Kardon. Come optional arriverà anche l'illuminazione ambientale che offrirà fino a 30 colori selezionabili.

L'indiscutibile avanzamento tecnologico delle nuove Arteon si misura anche dando un'occhiata al cuore delle vetture. Coi modelli 2020 arriva infatti anche il nuovo propulsore eHybrid: un motore ibrido plug-in da 218 cavalli di potenza. Al momento non ne conosciamo ancora prestazioni ed autonomia, ma non mancheremo di aggiornarvi nel prossimo futuro. Degno di nota anche il nuovo quattro cilindri da 2,0 litri erogante 320 cavalli, che sarà montato soltanto sulle Arteon R in abbinata ad un cambio DSG a doppia frizione e sette rapporti.

Il vantaggio forse più grande del modello Shooting Brake riguarda la capienza del bagagliaio, che passa da 565 a 1.632 litri nel caso vengano ribaltati i sedili posteriori. La Arteon berlina invece è leggermente più modesta da questo punto di vista, e mette infatti a disposizione del proprietario 1.557 o 563 litri in base alla disposizione dei sedili.

In attesa dell'arrivo di queste vetture sul mercato, vi rimandiamo ai prezzi italiani della nuova Volkswagen ID.3 1st Edition. La promettente elettrica di VW arriva a settembre.