Ufficiale il nuovo Vmoto Concept F01 a EICMA 2021: le nostre foto

Il Gruppo Vmoto Soco è arrivato a EICMA 2021 con un carico di novità a dir poco invidiabile. Nel secondo giorno di fiera, quello dedicato a stampa e operatori, è arrivato anche lo scooter Vmoto Concept F01 destinato alle flotte.

VMoto Soco ha annunciato a EICMA 2021 un’importante riorganizzazione interna. Super Soco resta un brand dedicato ai veicoli più smart e dinamici, Vmoto diventa marchio Premium e infine resta Vmoto Fleet, destinato a Public Sharing e aziende. A tal proposito ecco arrivare il Vmoto Concept 01, scooter elettrico che segue il lancio della Vmoto Stash avvenuto in pompa magna sempre a EICMA 2021, un prodotto di grande qualità dal design futuristico.

Ma torniamo al Concept F01: si tratta di un veicolo eL1 (per ora) che vanta un motore da 2 kW (al pari del nuovo Piaggio 1 Active che abbiamo visto a EICMA 2021) che può raggiungere i 90 km di autonomia. 45 km/h la sua velocità massima, 6 ore necessarie per la carica della batteria, 105 kg il peso complessivo. Le aziende potranno acquistarlo per lo sharing oppure per il trasporto a domicilio di cibo e altri beni. In futuro inoltre Vmoto ha già anticipato l’arrivo di varianti più potenti, non vediamo l’ora di saperne di più.