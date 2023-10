Ufficiale il nuovo Toyota Land Cruiser 2024 con motore turbodiesel: non conosce confini

Negli USA Toyota ha già anticipato quello che sarà il primo Land Cruiser elettrico della storia, per quella versione però c’è ancora tempo... In Italia potremo presto godere del nuovo Toyota Land Cruiser europeo, che sarà presentato in anteprima nazionale nel contesto di Auto e Moto d’Epoca 2023 dal 26 al 29 ottobre 2023.

Land Cruiser è ormai un marchio di fabbrica, un modello leggendario che esiste da più di 70 anni e che oggi si presenta con 4.920 mm di lunghezza, 1.980 mm di larghezza e 1.870 mm di altezza. Il passo invece è di 2.850 mm. Non sarà affatto elettrico come il concept mostrato in America, al contrario in Europa avrà un motore turbodiesel da 2,8 litri che bilancia consumi e prestazioni. La potenza offerta dal veicolo è pari a 150 kW/204 CV, il cambio invece è affidato al nuovo sistema automatico Direct Shift a 8 rapporti. Questa versione è in grado di trainare carichi fino a 3.500 kg, nel 2025 inoltre arriverà anche una variante elettrificata con motore diesel e tecnologia Mild Hybrid a 48 V.

Costruito sulla base del Land Cruiser 300, che non è stato commercializzato in Europa occidentale, il nuovo Land Cruiser 2024 si affida alla piattaforma GA-F di Toyota, capace di garantire eccellenti prestazioni nel fuoristrada. Il nuovo telaio è più rigido del 50%, mentre la rigidità strutturale di carrozzeria e telaio è incrementata del 30%. Per la prima volta sul modello debutta poi un sistema di servosterzo elettrico (EPS) che riduce i contraccolpi che possono verificarsi quando si guida su superfici accidentate. Immancabile poi la suite di sistemi di assistenza Toyota Safety Sense.

Sempre a proposito di capacità fuoristradistiche, il nuovo Land Cruiser utilizza la tecnologia SDM (Stabiliser with Disconnection Mechanism) che permette di modificare lo stato della barra stabilizzatrice montata anteriormente (che si può anche scollegare). Ulteriore supporto arriva infine dagli aggiornamenti al Multi-Terrain Monitor e al Multi-Terrain Select.

Il nuovo Toyota Land Cruiser arriverà in Europa con uno speciale allestimento First Edition disponibile soltanto al lancio, ovvero all’inizio del 2024 quando saranno aperti gli ordini.