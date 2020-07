Il campione Fernando Alonso torna in Renault dal 2021, è ufficiale

Dopo venti mesi dall'addio alla massima serie, Fernando Alonso ufficializza il suo ritorno. Il due volte campione del mondo correrà con la Renault nella stagione 2021, sostituendo Daniel Ricciardo e affiancando Esteban Ocon.

Dopo un disastroso finale di carriera, limitato principalmente dalla scarsa competitività della McLaren Racing, il pilota spagnolo è pronto a raccogliere una nuova sfida. Sarà fin da subito record: nessun pilota di Formula 1 ha fatto ritorno per la terza volta in un team: Alonso ha già gareggiato in Renault nelle annate 2003/2006, conquistando due titoli pilota, e nel biennio 2008/2009.

Dopo il ritiro dalla Formula 1, Alonso ha mostrato interesse in altre categorie: nell'annata 2019 è diventato per la seconda volta vincitore della 24 Ore di Le Mans, ha ottenuto un buon tredicesimo posto alla Dakar e ha mancato clamorosamente la qualificazione alla 500 Miglia di Indianapolis. Quest'ultima competizione è il tassello mancante per la tripla corona, titolo simbolico che richiede la vittoria del Gran Premio di Monaco F1, della 24 Ore di Le Mans e, appunto, della Indy 500. Non è mancata curiosità verso per gli eSport, con la partecipazione alla 24 Ore di Le Mans virtuale del 2020 e l'investimento nella piattaforma Motorsport Games.

Cyril Abiteboul, team principal di Renault F1, ha definito la firma di Alonso: "Parte del piano del Gruppo Renault nel continuare il suo impegno in Formula 1 e per tornare ai vertici", aggiungendo "Il forte legame tra lui, il team e i fan l'hanno resa una scelta naturale".

È dello stesso avviso Alonso che ha avuto parole al miele per il team anglo-francese: "Renault è la mia famiglia, rappresenta i miei ricordi più preziosi in Formula 1 con i due titoli mondiali [...], con grande orgoglio e immensa emozione sto tornando al team che mi ha concesso l'opportunità a inizio carriera e che ora mi da la possibilità di tornare ai massimi livelli."

Non si conosce la durata del nuovo contratto, ma gli indizi lasciano supporre un biennale: dalle parole di Abiteboul e dello stesso Alonso è indubbio il ruolo chiave che coprirà lo spagnolo nello sviluppo della vettura 2022, anno che sancirà l'arrivo di un regolamento completamente nuovo.

Il pilota di Oviedo è rimasto nel cuore di molti ferraristi. Con la Scuderia di Maranello ha gareggiato nelle annate 2010/2014 sfiorando il titolo piloti nel 2010 e nel 2012, vincendo 11 Gran Premi e conquistando 44 podi.