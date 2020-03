Ufficiale: Tesla vuole costruire una nuova Cybertruck Gigafactory

La notizia in circolo da qualche giorno è stata ora confermata: Tesla sta cercando una location nel bel mezzo degli Stati Uniti per aprire un nuovo impianto. Una nuova Gigafactory capace di produrre Cybertruck e Model Y.

La conferma è arrivata dall'uomo più affidabile in questo senso, Elon Musk ovviamente, che su Twitter ha scritto: "Stiamo cercando una location per la Cybertruck Gigafactory. Sarà negli USA centrali." In un secondo tweet ha poi aggiunto: "Servirà anche alla costruzione delle Model Y riservate alla costa est". Già lo scorso mese di febbraio Musk aveva dato qualche indizio a riguardo, creando ad esempio un sondaggio su Twitter in merito a "Giga Texas si o no?", tanto che molti avevano intuito che Tesla potesse aprire un nuovo impianto a sud.



Neanche a dirlo, la domanda aveva generato un 80% di risposte positive, gli Stati coinvolti nella ricerca però sono diversi. La nuova Cybertruck/Model Y Gigafactory potrebbe nascere in Tennessee come in Indiana, e ancora Kentucky, Texas e Michigan, anche se il Tennessee potrebbe essere in vantaggio poiché già oggi serve da hub per molti produttori auto. A diramare i nomi degli Stati interessati è stato John Boyd, direttore di una società di selezione di siti produttivi con sede a Princeton, nel New Jersey. Il tutto mentre noi europei aspettiamo la costruzione della Giga Berlin.