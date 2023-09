Ufficiale il Tesla Powerwall 3: la batteria di accumulo arriva ora a 11,5 kW di potenza

Che mancasse ormai poco alla presentazione ufficiale della batteria di accumulo Tesla Powerwall 3 si era capito: alcuni clienti si sono ritrovati un Tesla Powerwall 3 in casa ancor prima del lancio. Ora però gli uomini di Elon Musk hanno presentato davvero il prodotto: scopriamo tutte le caratteristiche principali.

La batteria Tesla Powerwall 3 è finalmente arrivata sullo store della compagnia, pronta per essere abbinata al vostro impianto fotovoltaico. Grazie alla scheda tecnica pubblicata sappiamo praticamente tutto su di lei, tranne la sua chimica. La capacità è di 13,5 kWh, così come dicevano i rumor sul web nei giorni scorsi, è dunque rimasta la stessa del Powerwall 2, la potenza massima continua è però adesso di 11,5 kW. La batteria si può espandere fino a 40,5 kWh, possono inoltre essere collegati fra loro diversi Powerwall.

Inverter e controller sono integrati, inoltre ci sono fino a 6 porte di input per impianti fotovoltaici con Point Trackers alla massima potenza. L’efficienza Solar-to-grid dichiarata è del 97,5%. Come in precedenza Tesla garantisce il suo prodotto per 10 anni, con la batteria che può persino resistere a inondazioni che superano i 60 cm. In termini di dimensioni abbiamo 109 cm di altezza, 61 cm di larghezza, 19 cm di profondità per un peso di 130 kg.

A proposito di energia e ricarica casalinga: Tesla ha aggiornato le funzioni in-app del Wall Connector.