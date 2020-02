E' ufficiale: Tesla porta l'autonomia della Model S a 628 chilometri

Tesla lo ha appena annunciato via social: l'autonomia della Model S è stata incrementata in modo sensibile. Lo stesso vale per la Model X, per la quale è stato aggiornato il rating EPA.

A comunicarlo è stato il CEO della casa automobilistica californiana Elon Musk, che non manca mai di condividere le ultime notizie tramite il suo social preferito, e cioè Twitter. Le modifiche hardware riguardanti Model S e Model X sono state numerose nel corso degli ultimi mesi: abbiamo avuto sviluppi dell'Autopilot, miglioramenti dell'efficienza e, infine più autonomia. Adesso quindi Tesla per dare ai propri clienti qualche chilometro in più non deve far altro che rilasciare un update software.

Per quanto concerne la Model S Long Range troviamo adesso un'autonomia aumentata del 4,6%. Si passa quindi dai 600 km agli attuali 628 km. La variante Performance della berlina di lusso resta sui 560 km con cerchi da 19 pollici e 525 km con quelli da 21, in attesa di ricevere ulteriori notizie.

La Model X invece guadagna un importante bonus del 7,0% in autonomia, arrivando a percorrere 565 km per singola carica dai precedenti 528 km. Anche in questo caso la versione Performance del SUV elettrico non è stata modificata, e resta a 491 km di autonomia con cerchi da 20 pollici.

Tutto questo non arriva dal nulla. Elon Musk aveva infatti già migliorato l'autonomia, ma senza aggiornare il rating EPA. Addirittura Musk in un tweet di poche ore fa (e visibile in calce) ha suggerito un'autonomia futura di 644 km per la Model S Long Range, grazie allo sviluppo di cerchi e pneumatici ancora più efficienti. Infine alcuni rumors suggeriscono un balzo ulteriore a 800 km, reso possibile però soltanto dall'inserimento di un pacco batterie da 120 kWh. Al momento però non ci resta che aspettare e osservare l'evolversi della situazione, comunque già rosea da questo punto di vista.