Ufficiale la Tesla Model Y con celle 4680: Elon Musk prepara le prime consegne

Alcuni fortunati clienti che hanno ordinato la nuova Tesla Model Y Performance in Germania hanno avuto l'onore di incontrare Elon Musk all'inaugurazione della Giga Berlin, ora invece i clienti Tesla vicino Austin saranno tra i primi ad avere la tanto attesa Model Y con celle 4680. Scopriamo le novità del modello.

Delle tanto chiacchierate celle 4680 si parla dal settembre 2020, quando Tesla ha tenuto il suo Battery Day. Celle di nuova generazione più grandi di quelle comuni, capaci di contenere più energia e soprattutto godere di un pacco batterie ingegnerizzato ad hoc, senza spazi morti. Un Battery Pack dunque super ottimizzato, che a parità di ingombro avrebbe potuto conservare più energia, dunque offrire più autonomia. Una soluzione che Tesla sta per usare nella tanto attesa Model Y Standard Range, della quale ora conosciamo qualche dettaglio in più.

Nelle mail che Tesla ha inviato ai primi fortunati clienti texani c'è scritto chiaramente che le nuove Model Y offrono fino a 279 miglia di autonomia (450 km) e accelerano da 0 a 96 km/h in 5 secondi. La trazione è AWD, dunque dobbiamo immaginare una Model Y Dual Motor con un pacco batterie più piccolo del solito ma con celle 4680 (il modello Long Range classico arriva a 533 km).

Purtroppo la disponibilità di Model Y 4680 sarà per il momento limitata all'area attorno ad Austin, là dove saranno prodotte. Immaginiamo che sia per Tesla un modo per massimizzare i profitti, diminuire i tempi di consegna e velocizzare gli acquisti. La speranza però è che le celle 4680 arrivino presto anche a Berlino. Per saperne di più sul crossover elettrico californiano: cinque motivi per comprare una nuova Tesla Model Y.