Ufficiale, il primo Tesla Cybertruck è stato venduto per 400mila dollari

La scorsa settimana, il Petersen Automotive Museum ha annunciato che uno dei primi esemplari del Tesla Cybertruck mai prodotti sarebbe stato messo all'asta durante il Petersen Gala di quest'anno. Questo esemplare del Cybertruck con un basso numero di identificazione del veicolo (VIN) è stato aggiudicato all'asta per la cifra di 400.000 dollari.

Dopo l'evento, possiamo ora confermare che Tesla ha effettivamente venduto il suo primo Cybertruck a un cliente. Questo rappresenta un successo per il pick-up elettrico e per Tesla, soprattutto perché il Cybertruck messo all'asta non aveva caratteristiche particolari o esclusive. Non si trattava dell'ambito "VIN 001" di solito messo all'asta per eventi di beneficenza, né aveva equipaggiamenti speciali o pubblicità. Frallaltro il mezzo, non era nemmeno presente fisicamente all'asta, ma i partecipanti hanno fatto offerte basandosi su uno schizzo di progetto visualizzato sugli schermi.

Il prezzo finale di $ 400.000 per il Cybertruck all'asta è stato notevolmente inferiore rispetto ad altre auto con "VIN 001" che sono state vendute all'asta. Ad esempio, il GMC Hummer EV VIN 001 è stato venduto all'asta nel marzo 2021 per la straordinaria cifra di 2,5 milioni di dollari, mentre il SUV GMC Hummer EV con VIN 001 è stato venduto per 500.000 dollari a gennaio.

Molte persone si sono chieste perché Tesla non abbia messo all'asta il "VIN 001" del Cybertruck. Una possibile ragione potrebbe essere che l'azienda abbia riservato questa prima unità produttiva per scopi di beneficenza (questo serviva a finanziare la fondazione del museo). Elon Musk potrebbe anche decidere di conservare il "VIN 001" per sé, come ha fatto in passato con alcune delle prime auto Tesla, tra cui la Roadster originale che guidava.

L'uscita di Tesla Cybertruck è davvero vicina, l'ultimo video spia ci ha mostrato la capacità delle ruote sterzanti del pick up.