Ufficiale: ecco il Tesla Cybertruck, il pick-up in acciaio di Elon Musk

Nella notte è finalmente accaduto ciò che aspettavamo da tempo: Elon Musk ha presentato al mondo il suo Tesla Cybertruck (anche detto CYBRTRK). Un pick-up tutt’altro che tradizionale, dalle forme futuristiche e costruito con materiali incredibilmente resistenti.

La vettura presenta un corpo in acciaio inossidabile, la cui forza è stata testata sul palco di Los Angeles a colpi di mazza, inoltre i vetri sono in Armor Glass, scalfiti da una palla di metallo lanciata sul palco ma non perforati. Musk dunque non scherzava quando prometteva un veicolo di livello “militare”, a livello di resistenza, il CEO sogna infatti venga usato anche oltre la sfera privata.



A tal proposito occupiamoci delle specifiche ufficiali: tre i livelli di autonomia, più di 400, più di 500 e più di 800 km con una singola carica, quasi 1.600 kg di carico, possibilità di rimorchiare fra i 3.400 e i 6.350 kg di peso, ricarica rapida fino a 250 kW, capacità di salire fino a 35 gradi di pendenza, ripartenza fino a 28 gradi. Inoltre lo scatto da 0 a 96 km/h è possibile in appena 2,9 secondi, un’accelerazione da hypercar.



Autopilot è offerto di serie, ma a che prezzo? Negli USA la variante RWD a motore singolo è proposta a 39.900 dollari di base, mentre la versione AWD Dual Motor costa 49.900 dollari. Per chi vuole il non plus ultra, presente a listino anche un modello AWD Tri-motor da 69.900 dollari.