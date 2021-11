Ufficiale la nuova Suzuki S-Cross Hybrid 2022: novità e prezzo per l'Italia

Novembre si sta rivelando un mese pieno di novità per Suzuki. Dopo aver mostrato la prima immagine teaser di un possibile nuovo S-Cross, il colosso giapponese ha finalmente svelato il nuovo S-Cross Hybrid 2022. Andiamo a scoprire le novità della generazione.

Sul fronte del design abbiamo una griglia frontale piano-black che conferma il carattere dinamico della vettura, completato dai gruppi ottici anteriori e posteriori rinnovati. L’abitacolo ospita comodamente 5 adulti, il bagagliaio inoltre promette 430 litri di spazio con schienali abbattibili con ripartizione 60:40 e il piano di carico regolabile su più posizioni.

A livello di motorizzazione, arriva il motore 1.4 Turbo BOOSTERJET con sistema ibrido 48 V - che integra anche un motore elettrico da 10 kW. A questo si aggiunge poi il sistema 4x4 ALLGRIP SELECT, un display da 9” e un set di sistemi avanzati di guida autonoma di livello 2 (per saperne di più: come funziona la Guida Autonoma di Livello 2 della nuova Suzuki SWIFT). Da citare assolutamente poi la possibilità di avere il tetto panoramico: due pannelli scorrevoli in vetro creano un’apertura extralarge che si apprezza da tutte le sedute della vettura. Quando il tetto è chiuso abbiamo una superficie vetrata da 100 cm, la superficie esposta invece può arrivare a 56 cm di lunghezza.

Di serie su tutte le versioni abbiamo infine il climatizzatore automatico bi-zona, la console al tetto con luci di cortesia e vano porta occhiali, la console frontale con presa USB, il poggia braccio centrale con vano portaoggetti e il poggia braccio centrale con portabicchieri integrato. A livello tecnologico concludiamo citando la videocamera a 360 gradi che garantisce maggiore sicurezza e comfort.

La nuova S-Cross Hybrid è già disponibile in anteprima su Suzuki Smart Buy: nello specifico potete ordinare nuova Suzuki S-Cross Hybrid 1.4 Starview AT 4WD ALLGRIP con tutto di serie a 30.690 euro.