È ufficiale: il SUV Ferrari Purosangue è sempre più vicino e arriverà nei prossimi mesi

Benedetto Vigna, CEO di Ferrari, ha annunciato che il 2022 ci regalerà due nuovi modelli del cavallino rampante, primo tra tutti la Ferrari 296 GTB Spider prevista per il prossimo 19 aprile, e nei mesi successivi sarà la volta del Purosangue, il primo SUV di Maranello.

La data di debutto della Ferrari rialzata infatti non è ancora nota, ma il CEO ha dichiarato ufficialmente che “arriverà nei prossimi mesi”, quindi di certo non dovremo attendere il 2023 per posare gli occhi sul mezzo che la casa chiama FUV, "Ferrari Utility Vehicle". Una tesi che trova conferma anche nelle ultime immagini dei fotografi spia che hanno immortalato il Purosangue sempre più spogliato dai camuffamenti, il che ci fa pensare ad un’attesa minore del previsto.

Il SUV della rossa sarà quindi l’ultimo dei 15 veicoli che la casa si era prefissata di presentare entro il 2022, e dal prossimo giugno scopriremo interessanti dettagli su quello che sarà il futuro del marchio Ferrari, in particolare per quanto riguarda il settore ibrido ed elettrico. È molto probabile che vedremo ancora almeno un modello col V12, dato che già lo scorso anno si vociferava riguardo ad un 12 cilindri ancor più potente, a cui si aggiungono le recenti affermazioni di Dieter Knechtel, presidente di Ferrari Far East and Middle East, il quale sostiene che Ferrari a tutti gli strumenti necessari per far sopravvivere ancora il leggendario V12.

Tornando sul discorso Purosangue, Benedetto Vigna non si è dilungato molto sui dettagli di questo modello, ma dopo averne annunciato l’imminente arrivo, ha aggiunto che “supererà le aspettative dei clienti Ferrari”. Non vediamo l’ora di vederlo in versione definitiva.