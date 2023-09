Ufficiale la nuova Subaru BRZ STI Sport 2024 (in Giappone)

La Subaru BRZ STI Sport è stata ufficialmente presentata in Giappone come equivalente al modello BRZ tS 2024 lanciato in Nord America a luglio. Questa versione sportiva offre una serie di miglioramenti per gli appassionati dell'auto. Ecco alcune delle caratteristiche principali:

Tra le modifiche più sostanziali troviamo dei freni Brembo da 17 pollici con dischi ventilati anteriori e posteriori e pinze dorate, cerchi in metallo scuro da 18 pollici e miglioramenti alle sospensioni. Le modifiche estetiche includono calotte degli specchietti laterali nere, un'antenna sul tetto e il logo BRZ nei fari con finitura rosso ciliegia. All'interno, la BRZ STI Sport offre sedili in pelle scamosciata/pelle bordeaux/nera, accenti metallici scuri e un pulsante di avvio/arresto rosso con marchio STI (per tutti i rallysti, Subaru ha recentemente presentato la nuova WRX 2024).

La Subaru BRZ STI Sport sarà venduta in Giappone al prezzo di 3.762.000 yen, che equivale a circa 23.000 euro ai tassi di cambio attuali. Se si opta per il modello automatico, il prezzo sale a circa 24.200 euro. Questa versione sarà disponibile in Giappone a partire dal 24 settembre all'evento FUJI 86/BRZ STYLE 2023 che si terrà al Fuji Speedway.

Inoltre, la Subaru BRZ 2024 con specifiche JDM (Japanese Domestic Market) offre il sistema di assistenza alla guida EyeSight anche su auto dotate di cambio manuale, seguendo quindi il modello con specifiche statunitensi. Il modello giapponese beneficia anche di un sistema di controllo della dinamica del veicolo (VDC) aggiornato e di pneumatici diversi per il livello di allestimento R base.

Sotto il cofano, la BRZ 2024 venduta in Giappone conserva il motore a benzina boxer aspirato da 2,4 litri che trasmette la potenza alle ruote posteriori. Questo motore offre una combinazione di potenza e bilanciamento ottimale per gli appassionati di guida.

