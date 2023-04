Ufficiale la Smart #3: è il primo SUV Coupé della casa

Smart, la casa che ha dato "i natali" alla famosissima ForTwo, sta cambiando radicalmente, provando a offrire al suo pubblico anche crossover e SUV. Ebbene il primo SUV Coupé del brand si chiama Smart #3 ed è stato appena lanciato al Salone di Shanghai 2023.

La filosofia alla base del progetto è la stessa della nuova Smart #1 (i prezzi italiani della nuova Smart #1), il crossover che ha intenzione di dominare a livello urbano. Sviluppata dal Mercedes-Benz Global Design Team, la Smart #3 sfoggia un design premium e sportivo, sia all'esterno che all'interno.

Tecnicamente non abbiamo tantissime informazioni ufficiali, per Smart si è trattato solo di una succosa anteprima mondiale, sappiamo però che la vettura sarà dotata di fari LED CyberSparks, un tetto bicolore che unisce il montante A al montante C, uno spoiler che idealmente si combina con montante C, parafango posteriore e paraurti.

All'interno abbiamo uno schermo centrale da ben 12,8", mentre le linee circolari evocano le prese d'aria delle turbine. Rispetto alla Smart #1 abbiamo più spazio interno, inoltre il sistema di infotainment è dotato di un impianto Beats Soundsystem con 13 altoparlanti. La nuova Smart #3 sarà disponibile in colorazioni inedite come il Photon Orange Metallic e l'Electric Blue Matte per gli esterni, oltre all’inedita tinta Vibrant Brown per gli interni. Noi europei potremo ammirare dal vivo la Smart #3 al prossimo IAA di Francoforte in programma a settembre, il lancio commerciale invece è previsto per il 2024.