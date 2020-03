Ufficiale la Skoda Octavia RS iV, ibrida plug-in con 245 CV e 60 km di autonomia

Anche Skoda sarebbe dovuta essere grande protagonista al Salone di Ginevra, purtroppo cancellato a causa del Coronavirus, portando la sua nuova Skoda Octavia RS iV, vettura che promette di essere sostenibile e sportiva.

Parliamo infatti del primo modello RS con motorizzazione plug-in hybrid, un carattere green che però non mette da parte le prestazioni. La vettura è infatti spinta da un motore TSI a benzina 1.4 da 150 CV e 110 kW abbinato a un motore elettrico da 85 kW, per una potenza combo di ben 245 CV, 180 kW e una coppia di 400 Nm. Le emissioni di CO2 nel ciclo WLTP raggiungono in media i 30 g/km, un dato che - seppur parziale - rende la vettura estremamente ecologica, in linea con gli standard Euro6d che entreranno ufficialmente in vigore l'1 gennaio 2021.

Essendo poi plug-in, questa RS può contare su un'autonomia di 60 km 100% elettrica grazie alla batteria da 13 kWh e 37 Ah installata nel pianale. Lo scatto da 0 a 100 km/h è possibile in 7,3 secondi, mentre la velocità massima è di 225 km/h. Un modello immediatamente riconoscibile grazie ai numerosi dettagli in nero lucido, fondamentali viste anche le altre motorizzazioni presenti a listino. Octavia iV plug-in hybrid offre una potenza di sistema di 204 CV, abbiamo inoltre due varianti e-TEC da 110 CV e 150 CV con propulsione Mild Hybrid.