Ufficiale il set LEGO Optimus Prime che si trasforma davvero: uscita e prezzo

Quanti di voi sono cresciuti con il mito dei Transformers della Hasbro? C'è stato un periodo della vita di molti di noi in cui auto e camion che riuscivano a trasformarsi in robot (e viceversa) son sembrati la cosa più bella del mondo, una magia che oltre a giocattoli e cartoni animati ha conquistato anche il cinema.

Ora è tempo di una nuova collaborazione fra Hasbro e LEGO. Le due società hanno creato un modello di G1 Optimus Prime alto 35 centimetri nella sua forma robot, che in formato camion diventa alto appena 15 cm - anche se cresce fino a 10,5 cm in lunghezza e fino a 12 cm in larghezza. In totale il set è composto da 1.508 pezzi.

Si tratta di un modello a suo modo storico, è infatti la prima volta che Hasbro e LEGO collaborano per un Transformers, un set dotato di 19 punti di articolazione che permettono di passare dalla forma robot a quella camion (e viceversa) senza bisogno di ricostruire tutto. Insomma siamo di fronte a un Transformers in piena regola, che può cambiare forma in qualsiasi momento. Al momento è previsto solo il modello di Optimus Prime, speriamo però di vedere anche altri personaggi; all'interno del set si trovano anche un Blaster, l'ascia Energon e l'Energon Cube. Il set sarà disponibile a partire dal prossimo 1 giugno anche in Europa a un prezzo di listino di 169,99 euro. Cliccate al link che segue per acquistare il set Optimus Prime sul sito LEGO.

