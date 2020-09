Ufficiale il Segway eMoped C80, scooter elettrico con 85 km di autonomia

Già in passato vi abbiamo parlato dei nuovi scooter elettrici di Segway chiamati eMoped C, si trattava però solo di un’anteprima proveniente dalla Cina, ora le cose iniziano a farsi serie con il nuovo materiale promozionale.

L’azienda cinese, ormai parte di Xiaomi, ha infatti creato i primi banner ufficiali per la vendita dello scooter in occidente. Se in precedenza vi abbiamo parlato di tre versioni differenti, sembra che il colosso asiatico abbia deciso di vendere negli USA (e prossimamente speriamo anche in Europa) la variante top di gamma, il Segway eMoped C80. Parliamo di un veicolo estremamente leggero che monta un motore posteriore da 750W fornito da NIU e raggiunge una velocità massima di 32 km/h - dati che rendono più difficile la commercializzazione in Europa, poiché lo scooter andrebbe targato regolarmente, nonostante la presenza dei pedali.

Sotto la sella si trova una batteria rimovibile da 1.152 Wh, che garantisce all’incirca 85 km di autonomia a seconda del peso del conducente, delle condizioni della strada e non solo. Nel vecchio continente farebbe fatica a esser classificata come una e-bike poiché è presente anche un acceleratore vero e proprio, al di là di tanta altra tecnologia: abbiamo infatti un tag NFC incluso per l’accensione keyless, il GPS integrato, un sistema antifurto, un sensore che riconosce quando qualcuno si siede sullo scooter, un comodo e giocoso display per controllare le info di marcia. Il suo prezzo? 1.899 dollari in pre-ordine, circa 1.600 euro. In alternativa possiamo sempre scegliere uno dei nuovi monopattini elettrici 2020 di Segway.