Ufficiale il ritorno della Opel Frontera: sarà sia termica che elettrica

Quanti fra voi ricordano la mitica Opel Frontera? Per il marchio tedesco si è trattato di un esperimento (riuscito) nel mondo dei fuoristrada, poi però accantonato vista la sempre più crescente mania per i SUV. Ebbene la Opel Frontera tornerà come auto 100% elettrica (ma non solo).

Rispetto alla Frontera originale ci saranno, ovviamente, parecchi cambiamenti. Non ci stupisce però vedere una gloriosa icona del recente passato tornare a nuovo splendore, in casa Renault potremmo citare i casi della Renault 4 e della Renault 5 (la nuova Renault 5 avvistata prima della presentazione), pronte a tornare in veste elettrica. Torniamo così a parlare della nuova Frontera: Opel ha assicurato che il modello sarà disponibile in diverse alimentazioni, in pieno stile Stellantis. Avremo dunque una Frontera con motorizzazioni termiche e una 100% elettrica, un modello che andrà a posizionarsi tra l’attuale Mokka e il Grandland.

Di fatto, la nuova Frontera potrebbe sostituire la Crossland, mentre la Grandland sarà una diretta cugina della Peugeot 3008 (tutto sulla nuova Peugeot 3008, elettrica ma anche ibrida), con la quale condividerà diverse tecnologie. Parlando di multi-motorizzazioni, dobbiamo in ogni caso ricordare che a partire dal 2028 Opel sarà il primo marchio Stellantis a proporre solo vetture elettriche nella sua gamma. Possiamo dunque ipotizzare una nuova Frontera in uscita nel 2026, con un paio d’anni di versioni termiche ed elettriche prima dello switch totale. Non vediamo l’ora di saperne di più.