Via agli ordini del crossover elettrico Mazda MX-30: quanto costa in Italia?

Dopo la presentazione avvenuta ieri al Salone di Tokyo, scopriamo oggi il prezzo italiano del nuovo crossover elettrico Mazda MX-30: si parte da 34.900 euro, come si poteva prevedere.

Un prezzo certamente in linea con il mercato elettrico, ma che fa storcere leggermente il naso quando si va a scoprire l'autonomia dell'auto: Mazda MX-30 percorre circa 200 km con una singola carica, grazie alla sua batteria da 35,5 kWh, una taglia abbastanza "piccola" per vetture di questo tipo.

Tuttavia Mazda indora la pillola regalando, a chiunque effettui un ordine entro il 31 marzo 2020, una wallbox casalinga per la ricarica da 7,4 kW. Con un dispositivo del genere, si potrà ricaricare a casa dal 20% all'80% in appena 4,5 ore, in pratica lasciando l'MX-30 collegato tutta la notte lo si avrà pienamente carico al mattino.

Con 34.900 euro si acquista dunque la MX-30 Launch Edition nella colorazione metallizzata monotono Ceramic, aggiungendo 1.500 euro invece si potrà acquistare la Mazda MX-30 Launch Edition nella colorazione tre toni con carrozzeria Soul Red Crystal, tetto nero lucido e montanti grigio satinato. Gli ordini sono già aperti e basta depositare 1.000 euro di acconto, che saranno pienamente rimborsabili nel caso in cui il cliente ci ripensi prima della consegna dell'auto.