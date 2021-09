Ufficiale la nuova Power 1, l'elettrica economica che si noleggia con Swapfiets

Dopo averla fotografata in anteprima agli Emoving Days di Milano, possiamo finalmente svelarvi in via ufficiale la nuova Swapfiets Power 1, l’elettrica accessibile del brand di noleggio.

Se seguite le nostre pagine conoscete questa realtà già molto bene: di Swapfiets abbiamo provato la bici muscolare Deluxe 7 e testato l’elettrica Power 7, modelli che potete noleggiare presso Swapfiets mese per mese a prezzo fisso. Se la Power 7 però rappresentava un modello davvero “avanzato”, con tantissima autonomia e un prezzo mensile di 75 euro, la Power 1 si presenta sin da subito come più accessibile: ha qualche feature in meno ma costa solo 49,90 euro al mese, un prezzo comprensivo di assistenza meccanica e assicurazione.

Tecnicamente questa nuova Power 1 pesa 26,6 kg, non è poco ma grazie al motore elettrico sembrerà di essere su una bici molto più leggera. Raggiunge i 25 km/h e può garantire un’autonomia di 60-80 km in base al livello di assistenza. Livello gestito dal sistema Shimano E5000 per e-bike, comprensivo di motore e display su manubrio. I freni sono a tamburo Rollerbrake nella parte anteriore e a contropedale nella parte posteriore - come tutte le bici a noleggio da Swapfiets.

Il telaio, in alluminio, si può avere in due dimensioni differenti, 49 cm o 55 cm, e in cinque accattivanti colori. I pneumatici sono larghi 47 mm e promettono un grande comfort di guida, inoltre sono resistenti alle forature. La batteria si ricarica al 50% in appena un’ora e mezza, mentre ci vogliono quattro ore per una carica completa.

Rispetto alla Power 7, viene a mancare il cambio a 7 velocità, abbiamo una singola velocità sempre supportata dall’elettricità, il sellino invece ci è sembrato più votato al comfort e meno alla sportività. Rimane il manubrio “continuo” e non curvo come sulla Deluxe 7, per una maggiore maneggevolezza, inoltre ritroviamo il doppio sistema di sicurezza blocca ruota + catena, le luci LED e la possibilità di montare un cestino anteriore. Se vivete a Milano, potete passare al negozio Swapfiets di via Lupetta 3 per dare un’occhiata da vicino alla nuova Power 1.