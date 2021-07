Ufficiale: Porsche richiama oltre 40.000 Taycan per possibili cali di potenza

Non può esistere alcuna grande rivoluzione senza qualche piccolo, fisiologico intoppo. Ai tempi della sua uscita, la Porsche Taycan ha rivoluzionato il mercato premium, anticipando diverse tecnologie, ora però l’azienda si è vista costretta a richiamare oltre 40.000 vetture.

I rumor circolati nelle scorse ore sono stati purtroppo ufficializzati da Porsche, che ha dichiarato: “Stiamo analizzando e aggiornando il software su circa 43.000 unità di Taycan e Taycan Cross Turismo costruiti fra il 2020 e il 2021, 3.400 delle quali sono in Germania.” Il problema riguarda una possibile perdita di potenza, motivo per cui Porsche sta rivedendo l’elettronica e l’unità di controllo del motore.

Ha continuato l’azienda di Stuttgart: “Nel caso in cui una vettura sia affetta dal problema, è possibile che in alcune situazioni vi siano dei cali di potenza al motore, con l’auto che si muove più lentamente del normale. Nei centri assistenza installeremo un aggiornamento software affinché venga risolto del tutto il problema.”

I clienti Taycan dovranno dunque portare la loro vettura nei centri di assistenza Porsche per eseguire l’aggiornamento, non si potrà fare over-the-air come magari succede con altri produttori - pensiamo a Tesla, che ancora oggi opera in una zona d’ombra per quanto riguarda gli update OTA, almeno in Europa.