Ufficiale la nuova Porsche Macan elettrica, fino a 784 km di autonomia urbana

Dopo le foto leak uscite nelle ultime ore, che Porsche ha fatto rimuovere, siamo finalmente in grado di mostrarvi la nuova Macan elettrica, capace di erogare fino a 470 kW/639 CV di potenza.

A 10 anni dal lancio, per la Porsche Macan arriva lo switch elettrico (la prova delle ultime Porsche Macan S e Turbo S a benzina). Un cambio di passo storico, a suo modo, che porta il SUV tedesco a diventare a zero emissioni. La gamma prevede al debutto una Macan 4 da 300 kW/408 CV, dunque una potenza notevole anche per il trim di partenza, con un’autonomia dichiarata di 516-613 km sul ciclo misto, 665-784 km in città. La nuova Macan Turbo invece offre 470 kW/639 CV, con un’autonomia prevista di 518-591 km sul ciclo misto e 670-765 km in città.

Autonomie davvero eccezionali per un SUV di tale potenza, possibili grazie a consumi che - secondo lo standard WLTP - si attestano sui 21,1-17,9 kWh/100 km per la Macan 4, 20,7-18,8 kWh/100 km per la Turbo. Il modello “entry level” è capace di accelerare da 0 a 100 km/h in 5,2 secondi, mentre la Macan Turbo impiega appena 3,3 secondi (dunque entrerebbe di diritto nella lista dei SUV più veloci del momento), con velocità massime di - rispettivamente - 220 e 260 km/h.

Costruita sulla piattaforma PPE, Premium Platform Electric, la nuova Macan elettrica può vantare un’architettura a 800 V come la sorella Taycan. Grazie a questo la potenza di ricarica può raggiungere i 270 kW, la batteria può dunque essere ricaricata dal 10% all’80% in circa 21 minuti nelle migliori condizioni. Con colonnine a 400 V è comunque possibile ricaricare a 135 kW, mentre in AC ci si ferma a 11 kW.

Ma quanto è grande il SUV in termini dimensionali? Nuova Macan elettrica è lunga 4.784 mm, larga 1.938 mm e alta 1.622 mm; il passo, da 2.893 mm, è superiore di 86 mm rispetto al passato. Grazie al sistema Porsche Active Aerodynamics (PAA) con elementi attivi e passivi, è possibile sfruttare un coefficiente aerodinamico di appena 0,25 Cx, dettaglio che rende realistiche le autonomie dichiarate da Porsche. Parlando dello spazio di bordo: il bagagliaio può arrivare a contenere 540 litri in condizioni normali, mentre con la seconda fila di sedili abbattuta possiamo arrivare a 1.348 litri. Ciliegina sulla torta: un frunk anteriore da 84 litri. La capacità di traino arriva fino a 2.000 kg, dettaglio che rende la nuova Macan elettrica estremamente versatile.

Internamente la nuova Macan cambia totalmente rispetto al passato e diventa molto più simile a Taycan, è infatti possibile avere fino a tre schermi, incluso il quadro strumenti free-standing da 12,6 pollici. Il display centrale è invece da 10,9 pollici, mentre per la prima volta sul modello è possibile offrire al passeggero un terzo schermo da 10,9 pollici per gestire le impostazioni base della vettura e godere di tutte le funzioni di infotainment, streaming video compreso. Il software di bordo è il classico Porsche Communication Management (PCM), più reattivo rispetto al passato e dotato di assistente vocale Hey Porsche.

Sia la Macan 4 che la Turbo offrono trazione integrale AWD grazie all’utilizzo di due motori elettrici, controllati dal Traction Management (ePTM) ad alta precisione. Non manca poi il Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) e il Porsche Active Suspension Management (PASM), il sistema air suspension gestito elettronicamente. Per la prima volta, poi, Macan offre la possibilità di avere l’asse posteriore sterzante, con un angolo di sterzata fino a 5 gradi; questo permette di avere un raggio di sterzata di ben 11,1 metri, perfetto per gestire la vettura nel traffico cittadino e nelle manovre di parcheggio.

Dal 2014, Porsche ha consegnato oltre 800.000 esemplari di Macan, sarà interessante vedere come reagirà il pubblico a questa storica transizione elettrica - curata nei minimi dettagli da Porsche.