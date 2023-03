Ufficiale la nuova Polestar 2 BST Edition 230: 476 CV di potenza elettrica

Polestar sta pian piano aggiornando la sua gamma per intero, stiamo ad esempio aspettando l'arrivo della nuova Polestar 3 in Italia, mentre la Polestar 2 2024 si può già ordinare sul sito ufficiale. Oggi vi mostriamo la sua seconda Limited Edition di Polestar 2: la BST edition 230.

La nuova Polestar 2 BST Edition 230 offre 350 kW/476 CV di potenza e 680 Nm di coppia. Sul fronte del design rispetto al passato abbiamo l'esclusiva verniciatura verde Nebula che potete ammirare in foto, inoltre si è aggiunto il tessuto in MicroSuede per gli inserti dei sedili e del volante. Gli esterni possono essere ordinati anche nella colorazione Space (nero) con la striscia da corsa su tutta la lunghezza della carrozzeria.

Tutti gli aggiornamenti del telaio disponibili in precedenza sulla Polestar 2 BST Edition 270 restano disponibili, compreso l'assetto ribassato di 25 mm e gli ammortizzatori regolabili a due vie firmati Öhlins. Tecnicamente parliamo di una vettura Long Range Dual Motor in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 4,4 secondi, la sua velocità massima invece è di 205 km/h. I freni, come in passato, sono Brembo a 4 pistoncini, forati e ventilati da 400 mm all'anteriore e da 390 mm al posteriore. L'edizione 320 porta con sé anche ammortizzatori Öhlins su misura e i cerchi in lega forgiati da 21" sfalsati.

Polestar andrà a creare soltanto 230 unità di questa speciale vettura che si potranno ordinare dal 21 marzo 2023 sul sito ufficiale Polestar. Le consegne sono previste per il terzo trimestre del 2023.