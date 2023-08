Ufficiale la Pininfarina Barchetta: è l'elettrica più costosa al mondo

Vi siete mai chiesti quale sia l’auto elettrica più costosa al mondo? Ora abbiamo una nuova campionessa: parliamo della Barchetta progettata e disegnata da Automobili Pininfarina, appena presentata al mondo.

Automobili Pininfarina ha scelto, al pari di Lamborghini per la sua prima elettrica, la Monterey Car Week 2023 per presentare al mondo la sua Barchetta elettrica. Il “nome in codice” di questa vettura è B95, una sigla che celebra in qualche modo i 95 anni del produttore che scatteranno nel 2025 - lo stesso anno in cui Pininfarina SpA intende consegnare ai propri clienti questa elettrica in edizione limitata. La “B” invece sta per Barchetta, com’è facile immaginare.

Ma quanto costa questa speciale hypercar elettrica, per essere la più costosa del mondo? Neanche la Lamborghini Lanzador riuscirà ad avvicinarsi, visto che parliamo di 4,4 milioni di euro di listino. Con questo prezzo ci si porta a casa un’elettrica dotata di quattro motori individuali (uno per ogni ruota) che può accelerare da 0 a 96 km/h in meno di 2 secondi, raggiungendo una velocità massima di 300 km/h.

La Barchetta monta una batteria da 120 kWh agli ioni di litio raffreddata a liquido che permette di toccare i 1.400 kW di potenza massima (1.900 CV). La potenza di ricarica massima invece è di 270 kW, significa dunque che possiamo andare dal 20% all’80% in 25 minuti, nonostante la grandezza della batteria (ma è chiaro che ci vorranno colonnine adatte). Spendereste oltre 4 milioni di euro per averla?