Ufficiale la nuova Peugeot e-308 2023: oltre 400 km di autonomia e versione SW

La nuova Peugeot 308 2021 ha lasciato un segno forte sul mercato, divenendo in poco tempo uno dei modelli più desiderati del suo segmento. Il bello però deve ancora arrivare: sono ufficiali le nuove e-308 ed e-308 SW 2023.

Sono le varianti 100% elettriche di 308, che secondo Peugeot saranno incredibilmente efficienti. Sul fronte della potenza abbiamo un motore da 115 kW/156 CV con una coppia di 260 Nm subito disponibile. Questa la versione che andrà a completare la gamma elettrificata Plug-in Hybrid, con potenze da 180 CV/132 kW e 225 CV/162 kW. Di nuova generazione la batteria, un accumulatore ad alta tensione da 53 kWh (51 kWh disponibili) composta per l’80% da nichel, per il 10% da manganese e per il restante 10% da cobalto.

Funziona a 400 V e promette un’autonomia da oltre 400 km secondo il ciclo WLTP. Poco sopra parlavamo di un’alta efficienza: ebbene i consumi dichiarati sono da appena 12,7 kWh per 100 km, nuova e-308 punta così a diventare un modello elettrico di riferimento nel segmento C. Passiamo infine alla potenza di ricarica: abbiamo un charger di bordo da 11 kW AC e 100 kW DC, significa che in meno di 25 minuti andate dal 20% all’80% presso una colonnina veloce.

Completa poi la dotazione di ADAS, con una suite di assistenza che offre Adaptive Cruise Control con funzione Stop and Go, Active Blind Corner Assist (il sistema attivo di monitoraggio dell’angolo cieco a lunga portata fino a 75 metri), Rear Traffic Alert (quando si fa marcia indietro ci avvisa della presenza di un pericolo vicino). Sul fronte del comfort Peugeot ha invece pensato di dotare la sua e-308 (anche SW ovviamente) dii-Cockpit di ultima generazione, head-up display digitale, quadro strumenti in 3D completamente personalizzabile, touch screen centrale da 10 pollici, volante compatto e riscaldato.