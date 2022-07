È ufficiale, la Opel Insignia esce di produzione a fine 2022 ma non sarà un addio

Buick Regal e Opel Insignia sono auto cugine, con la prima che è andata in pensione due estati fa, più precisamente nell'agosto del 2020. E adesso sta arrivando il momento di salutare anche la vettura tedesca, con Opel che ha confermato l'uscita di produzione dell'Insignia alla fine del 2022.

La notizia è giunta da un portavoce della casa ai microfoni di Automobilwoche, che ha aggiunto: “L'interruzione della produzione di Insignia con la sua piattaforma non elettrificabile favorisce il più rapido ramp-up della produzione di Astra”. La nuova Opel Astra plug-in hybrid vista al MIMO 2022 infatti sta attirando l’attenzione anche di coloro che erano interessati alla sorella più grande, un altro dei motivi che hanno portato all’eliminazione dalla gamma dell’Insignia.

Non si tratta però di un addio, ma soltanto di un arrivederci, perché la Opel Insignia ritornerà in futuro con un powertrain elettrico, anche se sarà diversa dal modello attuale. A quanto pare infatti l’Insignia del futuro sarà un crossover elettrico dal piglio più sportivo, e non più la berlina o station wagon che conosciamo (a tal proposito, anche la prossima Alfa Romeo Giulia elettrica potrebbe diventare un crossover).

Voci di corridoio dicono che avrà un assetto rialzato ma non tanto quanto un SUV, e dunque non è scontato che possa avere alcune somiglianze con la Citroën C5 X, la cugina del gruppo Stellantis. Infine si pensa che la nuova Insignia elettrificata possa arrivare attorno al 2025, aiutando Opel nel raggiungimento di una gamma full electric entro il 2028.