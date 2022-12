Ufficiale la nuova Opel Astra Electric: super efficiente anche in versione Station Wagon

Appena ieri 30 novembre vi abbiamo mostrato delle immagini che ritraevano la nuova Opel Astra elettrica accanto alla Volkswagen ID.3. Erano soltanto delle immagini spia, oggi invece Opel ha svelato la sua nuova Full Electric in via ufficiale: ecco la nuova Opel Astra Electric.

Per il marchio tedesco si tratta di un nuovo, rivoluzionario capitolo della sua storia. Dopo aver trasformato la Corsa in una vettura a zero emissioni, è il turno del best seller Opel Astra. La compatta del "Blitz" propone in versione elettrica non solo la 5 porte ma anche la Opel Astra Sports Tourer Electric, che diventa così la prima station wagon elettrica di un costruttore tedesco.

Il motore elettrico genera 115 kW/156 CV con 270 Nm di coppia massima, subito disponibile. Se su molte Full Electric la velocità massima è limitata a 150 km/h o a 160 km/h, la nuova Astra Electric può spingersi a 170 km/h. La sua batteria è di media grandezza, da 54 kWh, significa che rientra perfettamente nei canoni consigliati dall'ADEME (quando conviene acquistare un'auto elettrica?): una batteria simile si ricarica velocemente alle colonnine e comodamente anche in ambito casalingo, inoltre promette fino a 416 km di autonomia secondo lo standard WLTP. La nuova Astra Electric consuma infatti solo 12,7 kWh/100 km, un dato che la rende subito una delle elettriche più efficienti del momento. Ha inoltre una ricarica DC da 100 kW, significa che in 30 minuti potete ricaricarla fino all'80% presso una colonnina adeguata.

Ma parliamo di spazi: la batteria di trazione è nascosta ovviamente sotto al pianale, significa che a livello di abitabilità non bisogna fare alcuna rinuncia. Nuova Opel Astra Sports Tourer Electric offre infatti 516 litri di bagagliaio con i sedili in posizione, con i sedili abbattuti invece siamo a 1.553 litri. Internamente poi Opel offre sedili sportivi ergonomici attivi, disponibili anche in opzione Alcantara, che promettono un alto livello di comfort. Il conducente ha poi due grandi schermi touch da 10 pollici e un comodo head-up display E-HUD, oltre a poter utilizzare il riconoscimento della voce naturale del sistema di infotainment centrale.

Numerosi infine i sistemi di assistenza alla guida attiva del pacchetto Intelli-Drive 2.0, dall’allerta incidente con frenata automatica di emergenza al sistema attivo di mantenimento della corsia di marcia, passando per il rilevamento della stanchezza, il rear cross traffic alert e il cambio di corsia semi-automatico. Ciliegina sulla torta: i fari attivi Intelli-Lux LED Pixel Light al vertice del segmento con 168 elementi LED.

Nuova Opel Astra Electric inizia insomma un nuovo capitolo di storia per il marchio del "Blitz" e sposta ancora più in alto l'asticella proposta dalla Corsa-e in ambito green. La presenza della Sports Tourer a zero emissioni rappresenta poi un'occasione ghiotta per chi vuole comodità, estrema efficienza ma anche tanto spazio a disposizione.