Ufficiale il nuovo yacht Lamborghini realizzato da The Italian Sea Group

Pensate che il marchio Lamborghini possa farsi notare solo su strada, sulle quattro ruote? Vi sbagliate di grosso, è stato infatti presentato - in anteprima mondiale durante un evento streaming - il Tecnomar for Lamborghini 63 di The Italian Sea Group.

Parliamo di uno yacht all'avanguardia che mescola alla perfezione design di alto livello, performance e cura dei dettagli. The Italian Sea Group ha infatti sviluppato l'imbarcazione in collaborazione con il Centro Stile Lamborghini, scegliendo il nome per celebrare l'anno di fondazione del marchio del Toro. Dotato di due motori MAN V12-2000HP, questo motor yacht può raggiungere i 60 nodi di velocità ed è l’imbarcazione più veloce della flotta Tecnomar di The Italian Sea Group.

L’utilizzo della fibra di carbonio, elemento tipico delle vetture Lamborghini, garantisce la classificazione nel range delle imbarcazioni ultraleggere con un peso massimo di 24 tonnellate per 63 piedi di lunghezza. Le luci di prua sono un omaggio alla concept car Terzo Millennio e alla Lamborghini Sián FKP 37, mentre alcune linee esterne rilanciano in chiave contemporanea le iconiche vetture Lamborghini Miura e Countach degli anni ‘60 e ‘70.

All'interno poi ritroviamo diversi elementi iconici Lamborghini, pensiamo ad esagoni, linee pulite e Y, mentre i colori e i materiali sono personalizzabili al 100% tramite il programma Ad Personam. Il primo esemplare di Tecnomar for Lamborghini 63 sarà pronto all’inizio del 2021.