Ufficiale il nuovo Peugeot 3008 2021, anche Plug-In Hybrid 4WD

Con oltre 800.000 unità vendute dal momento del lancio di fine 2016, il Peugeot 3008 è leader nel mercato dei SUV ed è pronto a confermare la sua posizione dominante grazie alla nuova generazione 2021.

Si presenta dunque al mondo il nuovo Peugeot 3008 2021, dal design più accattivante che mai e con un'ampia calandra a scacchiera. Inoltre sin dal primo allestimento abbiamo prese d'aria laterali nere lucide per una maggiore sportività. E ancora fari Full LED sui modelli GT e GT Pack, sette colorazioni di carrozzeria differenti, una speciale opzione Black Pack.

All'interno troviamo l'Head-Up Display Digital da 12,3 pollici e il nuovo touch screen centrale da 10 pollici ad alta definizione. Grande spazio agli ADAS di nuova generazione, ovvero a quegli assistenti di guida che vanno dall'Adaptive Cruise Control al riconoscimento esteso dei segali stradali.

Ma passiamo alle motorizzazioni: due le scelte Plug-In Hybrid, HYBRID4 300 e-EAT8 a 4 ruote motrici, 29 g di CO2 per km e fino a 59 km di autonomia in modalità 100% elettrica (secondo il protocollo WLTP) e HYBRID 225 e-EAT8 a 2 ruote motrici, 30g di CO2 per km e fino a 56 km di autonomia 100% elettrica (secondo il protocollo WLTP). La trazione 4WD inoltre è disponibile anche in modalità 100% elettrica.

A benzina abbiamo invece un motore a 3 cilindri da 1.2 litri e un propulsore 4 cilindri da 1.6 litri. Presente a listino anche il diesel, con un motore 4 cilindri da 1.5 litri. Nuovo Peugeot 3008 si potrà ordinare in Italia a partire dal prossimo autunno e sarà commercializzato a partire da gennaio 2021.