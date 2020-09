Ufficiale il nuovo Opel Mokka 2020 benzina, diesel ed elettrico: novità e prezzi

Michael Lohscheller, il CEO di Opel, ha presentato al mondo il nuovo Opel Mokka 2020 presso la sede dell’azienda a Rüsselsheim. Il crossover tedesco avrà un prezzo di partenza di 22.200 euro in Italia, andiamo ora a conoscere le novità della generazione.

Lungo appena 4,15 metri, il nuovo Opel Mokka sfoggia un inedito design e un inconfondibile frontale Opel Vizor. E ancora fari LED e il nuovo Opel Blitz, l’icona del fulmine ridisegnata. All’interno la vettura presenta due schermi e una plancia minimale ma funzionale, pensata per non distrarre il conducente in nessuna situazione.



La vera novità di questo 2020 è però rappresentata dalla variante 100% elettrica disponibile sin dal lancio, con un motore elettrico da 100 kW (136 CV) e 260 Nm di coppia istantanea. La velocità è limitata a 150 km/h per ottimizzare l’energia, la batteria è invece da 50 kWh - che può ricaricarsi fino a 100 kW di potenza di serie, il che significa fino all’80% di carica in 30 minuti presso colonnine compatibili. La sua autonomia? 324 km secondo il nuovo standard WLTP. Per la sua nuova elettrica Opel ha pensato a 8 anni di garanzia oppure 160.000 km per la batteria.



In line-up troviamo però anche motorizzazioni benzina e diesel, con potenze che vanno da 74 kW (100 CV) a 96 kW (130 CV). Largo spazio poi alla tecnologia, con ADAS avanzati come l’Advanced Cruise Control e l’Active Lane Positioning, e ancora l’Automatic Park Assist, la tecnologia IntelliLux LED Matrix e molto altro - compreso ovviamente i sistemi di infotainment Multimedia Radio e Multimedia Navi su schermo touch da 7 pollici.