Ufficiale il nuovo Hyundai Staria, il mini van del futuro da 2 a 11 posti

Lo scorso 18 marzo vi abbiamo mostrato le primissime immagini del nuovo Hyundai Staria, un particolare modello tramite cui l’azienda sudcoreana vuole “reinventare” a modo suo il concetto di van. Oggi la presentazione ufficiale.

Hyundai Staria si propone come un MPV, ovvero un multi-purpose vehicle, un veicolo adatto a moltissimi utilizzi differenti. Incarna alla perfezione la metodologia di design Inside Out, caratteristico di Hyundai, che enfatizza spaziosità e praticità degli interni. Nuovo Hyundai Staria sarà offerta in due varianti diverse ma con molteplici configurazioni, si va ad esempio da una soluzione a soli due posti, un van cargo al 100%, a una invece da ben undici posti, vero e proprio mini van per il trasporto di persone.

Hyundai Staria sarà commercializzata in mercati selezionati a partire dalla seconda metà del 2021. Al momento però, purtroppo aggiungeremmo, non è prevista la commercializzazione del modello in Italia, speriamo però che le indicazioni della casa madre possano cambiare molto presto. Si tratta di un MPV davvero accattivante, dal design futuristico e dall’interessante capacità di adattamento. A spingerlo troviamo un motore a gasolio VGT da 2.2 litri, in alternativa abbiamo poi un motore benzina Smartstream G6DIII 3.5 litri MPI. Il primo, diesel, offre fino a 177 CV di potenza, il secondo a benzina può invece spingersi fino a 272 CV.