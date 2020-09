Ufficiale il nuovo Bird Air, il monopattino elettrico dal 'peso piuma'

Se oggi i monopattini elettrici stanno vivendo un vero e proprio boom in tutto il mondo lo si deve anche a un'azienda chiamata Bird, che fra le prime ha lanciato negli USA un servizio di sharing tramite cui gli utenti hanno scoperto la nuova micromobilità. Oggi la società lancia il suo nuovo Bird Air.

Lo scooter raggiunge una velocità di 25 km/h, può dunque circolare tranquillamente anche in Europa, ha una batteria da 36V e 5 Ah con una capacità di 180 Wh, che dovrebbe essere sufficiente a percorrere 25 km di strada. Non sappiamo nulla sul motore, ma dovremmo essere sui 250-300 W, come tradizione Bird. Le ruote sono tubeless semi-solide, inoltre la parola "Air" indica un peso piuma di appena 13,6 kg (ricordiamo che alcuni modelli attuali sfiorano i 20 kg).

Può trasportare un peso di 100 kg, inoltre Bird sottolinea come negli USA il modello abbia conquistato oltre 30 certificazioni di sicurezza. Il suo prezzo? 599 dollari, disponibile nelle colorazioni nero e argento. Pur essendo un pioniere in ambito scooter sharing, non è la prima volta che Bird mette in vendita un monopattino elettrico: esiste infatti il gigantesco Bird One, dal prezzo di 999 dollari e con 50 km di autonomia. Inoltre ricordiamo il Bird Cruiser, vero e proprio scooter elettrico vintage.