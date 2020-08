Ufficiale la nuova Toyota Yaris Cross, anche ibrida a trazione integrale elettrica

La Toyota Yaris è senza dubbio una delle vetture più amate nel nostro Paese, spesso presente nella Top 10 delle auto più vendute negli ultimi 15 anni. Ora però la piccola giapponese sta per diventare "grande", come dimostra la nuova Toyota Yaris Cross presentata in Giappone.

L'interessante SUV Crossover sarà presto disponibile anche in Italia, così come a settembre arriva la nuova Toyota Yaris 2020 "standard", andiamo però a scoprire in anteprima le caratteristiche svelate nel Paese del Sol Levante del modello più grande. All'esterno abbiamo un design che si avvicina in particolar modo al RAV4 (oppure al Suzuki Across, che condivide buona parte della meccanica proprio con il Toyota RAV4 ibrido), con linee smart e aggraziate all'anteriore, più spigolose al posteriore.

Abbastanza classici invece gli interni, con una plancia pulita, uno sterzo multifunzione, un display centrale TFT, un Head-up Display posto sopra il quadro strumenti. Il bagagliaio ospita 390 litri di spazio e si pone al top della categoria per quanto riguarda gli attuali Crossover disponibili sul mercato. Costruita su piattaforma TNGA, la nuova Toyota Yaris Cross arriva sul mercato con due motorizzazioni differenti: M15A-FKS 1.5-liter Dynamic Force Engine con cambio automatico CVT (in quattro allestimenti) e Hybrid THS II M15A-FXE 1.5-liter Dynamic Force Engine (in tre allestimenti).

Grande scelta dal punto di vista delle trazioni, con Toyota che offre varianti FWD, 4WD ed E-Four per i modelli ibridi. Ma parliamo di prezzi, anche se al momento solo giapponesi: il prezzo di partenza per la 1.5 benzina FWD è di 1.798.000 Yen, che al cambio diretto sarebbe poco più di 14.000 euro, davvero niente male. La versione più costosa invece, la Hybrid Z E-Four, costa in Giappone 2.815.000 Yen, l'equivalente di poco più di 22.000 euro, prezzi eccezionali che però in Europa (per questioni di tasse, importazione ecc) potrebbero però essere più alti - purtroppo.