Ufficiale la nuova Toyota GR86: la coupé sportiva pronta ad arrivare in Europa

Finalmente è arrivata: dopo anni di attesa, ecco la nuova Toyota GR86, appena presentata da Toyota Gazoo Racing e Subaru Corporation. Si completa così l’attuale gamma GR di Toyota, che negli ultimi mesi ha visto arrivare anche la piccola e arrabbiata Yaris GR.

La nuova GR86 eredita le caratteristiche chiave della leggendaria GT86, lanciata nel 2012 e in grado di piazzare oltre 200.000 unità in tutto il mondo. Toyota e Subaru hanno pensato di offrire agli appassionati la coupé quattro posti più leggera del segmento grazie a una serie di interventi mirati proprio al risparmio di peso, come l’utilizzo di alluminio per il tetto e i pannelli della carrozzeria (che permettono di raggiungere un peso a vuoto di 1.270 kg).



Questa nuova GR86 vanta un propulsore leggero a quattro cilindri orizzontali e contrapposti da 2.4 litri, con prestazioni globalmente superiori rispetto alla GT86. Il produttore giapponese ha anche implementato un baricentro più basso e a una maggiore agilità di guida. La rigidità torsionale è stata aumentata di circa il 40% rispetto alla GT86 per offrire una migliore maneggevolezza e precisione dello sterzo. In basso trovate le caratteristiche preliminari dell’auto, che dovrebbe avere gli stessi CV della Subaru BRZ (235), questo però è un dettaglio che - insieme ad altri - Toyota dovrà confermare ufficialmente. Ciò che invece sappiamo per certo è che la nuova GR86 arriverà in Europa.