Ufficiale la nuova Toyota Aygo X Prologue: la city car con action cam integrata

Lo avevamo preannunciato qualche giorno fa, Toyota avrebbe presentato al mondo il suo progetto X Prologue ed eccolo qui: ecco a voi la nuova Toyota Aygo X Prologue.

Mentre la maggior parte del mercato pensa ai segmenti B e C, riempiendoli di B-SUV e C-SUV, Toyota reinventa il segmento A, quello delle piccole city car, con una vettura che sembra provenire dal futuro disegnata in Europa per l’Europa, in uno studio di design con sede sulla Costa Azzurra francese, non lontano da Nizza - ovvero ED2.

Sin dall’introduzione sul mercato nel 2005, la piccola Aygo ha dimostrato di avere un carattere inconfondibile, oltre a essere il veicolo più accessibile dell’intera gamma Toyota. Il brand giapponese però aveva voglia di reinventare la sua piccola vettura cittadina, donandole un design più “audace e determinato”.

Ecco dunque che arriviamo alla nuova Toyota Aygo X Prologue, con pneumatici più grandi del solito, una visibilità della strada migliorata e una maggiore distanza dal suolo per il massimo comfort di guida. Pensata per i più giovani, Aygo X Prologue integra una action cam nello specchietto retrovisore esterno, utile a catturare le vostre avventure - urbane e non. Ora non resta che attendere indicazioni ufficiali sulla disponibilità e il prezzo, in Italia.