Ufficiale la nuova Renault Twingo Z.E. elettrica fino a 250 km di autonomia

Appena qualche ora fa abbiamo parlato della nuova Skoda Citigo EV, che da sola sta guidando la rivoluzione elettrica in Repubblica Ceca. Le piccole a zero emissioni stanno finalmente arrivando sul mercato e cade a fagiolo la presentazione della nuova Renault Twingo Z.E., citycar Full Electric.

Presente sul mercato dal 1992, la Twingo è diventata in breve tempo un bestseller della compagnia francese, un successo che oggi l'ha spinta a diventare completamente elettrica. Parliamo di una citycar a zero emissioni con batteria da 22 kWh, in gradi di raggiungere i 135 km/h come velocità massima. Lo scatto da 0 a 100 km/h invece è possibile in appena 4 secondi, il che è alquanto notevole per una citycar.

L'accumulatore le permette poi di viaggiare per circa 250 km con una sola carica in ciclo WLTP City, mentre parliamo di 180 km nel ciclo WLTP completo. Su percorsi misti poi la modalità Eco-Mode permette di raggiungere 215 km con una singola carica. Carica che fra l'altro può avvenire fino a 22 kW in AC, connessa a una colonnina pubblica la Twingo Z.E. recupera 80 km di strada in appena mezz'ora; non una delle migliori potenze disponibili sul mercato ma più che sufficiente per un uso cittadino. Lo ribadiamo: la rivincita delle piccole elettriche è cominciata.