Ufficiale la nuova Hyundai Kona Electric: scopriamola dentro e fuori

Sin dal suo debutto la Hyundai Kona Electric si è rivelata come uno dei modelli più richiesti del mercato EV globale - con tempi di consegna talvolta biblici. Forte di uno zoccolo duro di appassionati, il crossover a zero emissioni è ora pronto per un lifting, come potete vedere nelle immagini presenti in pagina.

Appena lo scorso settembre Hyundai ha annunciato la variante N-Line della sua Kona, oggi invece - come anticipato - è il turno della nuova Kona Electric, che presenta diverse novità sul fronte del design esterno e della tecnologia. Al di fuori cambia soprattutto il muso, con un nuovo design generale e fari dalle linee più sottili. La lunghezza dell’auto è aumentata di 40 mm, mettendosi così alla pari con le ultime versioni termiche.

16 i colori esterni disponibili a listino, 8 dei quali completamente inediti. Internamente la nuova BEV presenta ora un quadro strumenti digitale da 10,25 pollici, affiancato a un display centrale da 8” che sarà probabilmente parte essenziale di tutti gli allestimenti. Il sistema di infotainment potrà vantare la tecnologia Bluelink, che permette di gestire l’auto attraverso lo smartphone oppure la propria voce.

Al di là di questi cambiamenti, poche novità sul fronte meccanico. La nuova Kona Electric (qui i costi del primo tagliando, nel caso foste curiosi) funziona con batterie da 39,2 kWh oppure 64 kWh, mentre le due motorizzazioni disponibili offrono 136 CV (100 kW) e 204 CV (150 kW). Entrambe le versioni hanno una coppia elettrica di 395 Nm. Arriviamo così a parlare di autonomia: secondo lo standard WLTP europeo, la batteria da 39,2 kWh permette di percorrere 305 km, quella da 64 kWh ben 484.