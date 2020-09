Ufficiale la nuova Ford Puma ST: i suoi 200 CV sono solo la punta dell'iceberg

Come promesso, l’ovale blu ha presentato la sua nuova Ford Puma ST, la variante sportiva del crossover ibrido più venduto del 2020 in Italia. Andiamo a conoscere tutte le caratteristiche principali della vettura.

Sviluppata dal Team Ford Performance, la nuova Ford Puma ST è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi, scaricando a terra 200 CV ci potenza grazie al motore 1.5 EcoBoost. Ford ha scelto di equipaggiarla con un differenziale meccanico a slittamento limitato, e parliamo dell’unica applicazione nel segmento di appartenenza, abbiamo inoltre la possibilità di utilizzare modalità di guida dalla Eco alla Track.



Rispetto alla Fiesta ST, che abbiamo provato di recente e di cui ci siamo letteralmente innamorati, questa nuova Ford Puma ST offre il 40% di rigidità torsionale in più, un baricentro più alto e molle a bilanciamento delle forze per una migliore aderenza. Lo sterzo ha poi una reattività migliorata del 25%, mentre le dimensioni dei freni sono maggiori del 17% rispetto alla Puma classica - qui lanostra prova della Ford Puma Hybrid 2020.



Gli pneumatici di serie sono i Michelin Pilot Sport 4S, che rendono l’esperienza di guida ancora più agile. La coppia è salita a 320 Nm fra 2.500 e 3.500 giri/min, mentre la potenza massima si raggiunge a 6.000 giri/min. La casa americana l’ha lanciata nell’iconico colore Mean Green, con cerchi in lega da 19” e sedili sportivi Recaro. Inoltre, come sulla Ford Puma standard, abbiamo a disposizione un comodo MegaBox appena al di sotto del bagagliaio tradizionale. Il tutto con consumi stimati in 6.0 l/100 km e a emissioni di CO2 di 134 g/km NEDC (6,9 l/100 km e 155 g/km WLTP).