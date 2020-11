Ecco la nuova Fiat Tipo 2021: prezzi, allestimenti e foto ufficiali

La Fiat Tipo 2021 è probabilmente una delle auto più attese del prossimo anno, un po’ per amore verso FCA, un po’ per le novità promesse dalla casa torinese. A tal proposito oggi conosciamo i prezzi della nuova utilitaria, insieme alle versioni disponibili.

Come tradizione, avremo a disposizione la nuova Tipo 2021 in variante berlina 4 porte, 5 porte oppure Station Wagon. La generazione 2021 si può già ordinare nelle concessionarie, con prezzi a partire da 18.500 euro per la 5 porte, 20.000 euro per la Station Wagon. FCA però ha pensato a una promozione di debutto: la 5 porte base partirà da 13.900 euro tramite finanziamento FCA Bank.

Ma parliamo di motori. Tre le soluzioni offerte da Fiat, abbiamo un benzina 1.0 3 cilindri da 100CV, un diesel 1.3 MultiJet II da 95 CV, un diesel 1.6 MultiJet II da 130 CV. Scompare dunque il vecchio 1.4 da 95 CV, per far posto a un motore più compatto ma ugualmente efficiente in termini di potenza, e il top gamma guadagna 10 CV in più. Manuale il cambio, a 5 rapporti sull’1.0 e sull’1.3, mentre sull’1.6 è a 6 rapporti.

Quattro gli allestimenti proposti: alla base abbiamo copriruota da 16”, sistema multimediale UConnect, climatizzatore manuale, regolatore di velocità. Con City Life, a 1.500 euro in più, abbiamo il clima automatico, luci diurne a LED, volante e pomello del cambio in pelle, sistema UConnect migliorato con schermo da 7” e compatibilità Apple Carplay e Android Auto (dunque assente sull’allestimento base, peccato). Life, con ulteriori 1.500 euro, aggiunge fari fendinevvia, sensori di distanza posteriori, tergicristalli automatici, sedile con regolazione lombare, specchietti elettrici, schermo da 7” nel quadro strumenti. Al top della categoria abbiamo l’allestimento Business, che a 900 euro extra rispetto all’allestimento Life offre monitoraggio dell’angolo cieco, presa di corrente posteriore, regolatore di velocità adattivo e frenata automatica d’emergenza.

Grande attenzione poi verso le nuove City Cross e Cross. City Cross parte da 21.500 euro e ha clima automatico e cerchi in lega da 16”. La Cross parte da 23.500 euro con cerchi da 17”, versione aggiornata del sistema UConnect con schermo da 10,25”, frenata automatica d’emergenza e assistenza alla guida.