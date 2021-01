Ufficiale: la nuova DeLorean DMC-12 sarà elettrica

Se siete cresciuti negli anni ‘80 e ‘90, siete sicuramente affezionati alla DeLorean DMC-12, poiché protagonista iconica e assoluta della trilogia di Ritorno al Futuro di Robert Zemeckis. Uscita dal mercato parecchio tempo fa, la vettura è ora pronta a tornare in grande stile, con un DNA 100% elettrico.

La DeLorean Motor Company, nella sua forma originaria, è sicuramente morta svariati anni fa. Nel 1997 un sognatore chiamato Stephen Wynne ha provato a ravvivare il brand per rilanciare la DMC-12 con piccoli volumi produttivi, i problemi però non sono stati pochi. Oggi il desiderio di rivedere la DMC-12 sulle nostre strade torna a essere reale, con la compagnia che avrebbe valutato una soluzione 100% elettrica.

La notizia è stata diffusa sul blog ufficiale della compagnia, là dove svariati appassionati aspettano di poter acquistare la loro auto dal 2007. Dopo incredibili vicissitudini, nel 2016 la scelta di abbandonare la tradizione per costruire la DMC 12 con tecnologie moderne e al passo coi tempi, con un motore PRV V6 da 2.8 litri; un eccellente propulsore che oggi però ha perso tutto il suo appeal, anche per via di nuove regolamentazioni della NHTSA americana, motivo per cui DeLorean avrebbe deciso una volta per tutte di affidarsi all’elettrico e rispettare tutte le nuove leggi in materia di emissioni.

Sciolto il nodo dell’alimentazione, bisognerà capire quando la nuova DMC-12 elettrica riuscirà ad arrivare sul mercato, con che piattaforma e caratteristiche. Abbiamo l’impressione che sarà un viaggio ancora molto, molto lungo...