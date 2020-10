Ufficiale la nuova Dacia Sandero 2020: alla scoperta della terza generazione

La Dacia Sandero, assoluto bestseller del Gruppo Renault da ormai diversi anni, si rinnova e arriva alla sua terza generazione - anche in variante Stepway. Fra le novità un design aggiornato, una nuova piattaforma ed equipaggiamenti riveduti e corretti, dunque non un semplice restyling.

Nuova Dacia Sandero 2020 si fa notare per via di spalle e passaruota marcati, che restituiscono un senso di maggiore robustezza rispetto al passato. Le proporzioni generali non sono cambiate, abbiamo però linee più aggraziate grazie a un parabrezza più inclinato, un cielo ribassato e un tetto spiovente con l’antenna radio posta sul finale - con un’abitabilità migliorata.

Nuova Sandero Stepway invece si riconosce per via del cofano, dal look più nervato e bombato, un’altezza dal suolo rialzata e barre da tetto. In entrambi i modelli i gruppi ottici anteriori e posteriori inaugurano la nuova firma a “Y” di Dacia, abbiamo inoltre fari LED che si accendono automaticamente di serie.

A bordo debutta poi un sistema di infotainment Media Control posizionato su un apposito supporto, disponibile nei primi livelli di allestimento è configurabile con Media Display e Media Nav con, in aggiunta, un display specifico sulla consolle centrale. Inoltre, grazie alla nuova piattaforma, i motori 2020 sono più efficienti rispetto al passato. Le motorizzazioni a benzina guadagnano il cambio automatico CVT, inoltre si affaccia una soluzione bi-fuel benzina/GPL chiamata ECO-G.

Potete ammirare le nuove Sandero e Sandero Stepway nella galleria che trovate in basso.