Ufficiale la nuova Chevrolet Corvette Stingray C8 decappottabile: il video

Lo scorso mese di luglio Chevrolet ha presentato ufficialmente la nuova Corvette Stingray C8, la prima seriale con motore centrale. Non sarà però la sola Corvette a debuttare in questo 2019, la società americana ha infatti mostrato al mondo la nuova Corvette Stingray decappottabile.

Parliamo di un modello che, in generale, ha sconvolto non poco i fan della prima ora. Si sono infatti perse molte linee tradizionali dell'auto, diventata iconica soprattutto negli anni '80, che oggi è per certi versi "irriconoscibile" e totalmente rinnovata. Chissà che la nuova variante convertible non riesca a rappacificare gli animi...

Sul web è spuntato un video in cui la nuova Corvette mostra il funzionamento di apertura del tetto, che scompare nella parte posteriore anche con l'auto in movimento. Un tetto rigido, che permette alla Corvette in questione di raggiungere un altro primato: si tratta della prima sportiva americana decappottabile a tetto rigido, con funzionamento fino a 50 km/h.

Per completare l'intera manovra sono necessari inoltre appena 16 secondi e siamo assolutamente certi che gran parte del pubblico oltreoceano riuscirà a far pace con la C8 grazie a questo modello. GM non ha specificato il peso dell'auto, un leak però suggerisce un aumento di appena 46 chilogrammi, cosa che non dovrebbe intaccare più di tanto le prestazioni.